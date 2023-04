Nova aplicação, mapas melhorados, preços mais baixos...: Coros anuncia grandes novidades

De uma assentada, a Coros anuncia esta quinta-feira várias novidades que vão certamente deixar os seus utilizadores (e aqueles que ponderam tornar-se) bem agradados. A principal passa pelo lançamento de uma aplicação totalmente renovada, com uma cara lavada e várias opções extra, como por exemplo a possibilidade de desenhar mapas diretamente no telemóvel e, em seguida, transferi-los para o relógio. A plataforma EvoLab também surge melhorada, com um algoritmo refinado para dar previsões e dados mais precisos.Além da nova aplicação, os utilizadores dos atuais relógios também terão outras novidades de realce, como por exemplo aqueles que já têm o Pace 2 (provavelmente o melhor relógio do mercado em termos de qualidade/preço), que a partir de agora poderão passar a utilizar navegação por mapas no relógio. Já aqueles que têm o Vertix 2, Apex 2/Apex 2 Pro passam agora a poder utilizar mapas via WiFi e app, para lá de verem a capacidade de armazenamento de mapas passar dos 10 atuais para 30.Por outro lado, para fazer face às mudanças no câmbio em relação ao dólar norte-americano, a Coros anuncia igualmente a redução do preço dos modelos APEX 2, APEX 2 Pro e APEX 2 Pro KJ, de 80 euros nos dois primeiros modelos e de 50 no último. Com o preço ajustado, o APEX 2 passa a 399€, o APEX 2 Pro para 499€ e o APEX 2 Pro KJ desce aos 549€. Para quem já adquiriu estes modelos, a marca garante um crédito de 80 euros (a diferença para o valor pago inicialmente) que pode ser utilizado no seu site noutros produtos.Elegíveis para este crédito estão todos aqueles que tenham comprado os relógios em distribuidores autorizados da marca antes de 20 de abril, devendo submeter o seu pedido até final de maio. Após ser aprovado o pedido de crédito, os utilizadores receberão um código promocional para utilizar no site oficial da marca até final do ano.Além destas novidades, nota final para a integração das plataformas Google Health Connect, HRV4Training, Fourth Frontier, Intervals.icu e Dangelo no sistema Coros.