Novablast 2 chega com promessa de maior retorno de energia

Modelo que no ano passado deu início a uma verdadeira revolução na ASICS, o NovaBlast chega em 2021 à sua segunda versão, com a promessa de melhorias nos principais atributos nos quais se tornaram desde logo uma referência. A começar pela resposta a cada passada, que de acordo com a marca japonesa está ainda mais notória e que, por isso, proporcionará um maior retorno de energia.





Agora com 280 gramas (está 19 gramas mais pesado) e com um drop de 8mm (o modelo original tinha 10mm), o NovaBlast 2 mantém a aposta na espuma FlyteFoam Blast, contando com algumas evoluções relativamente ao do ano passado, nomeadamente os entalhes na sola, com inspiração no trampolim, que "permitirem uma compressão adicional para um salto mais adequado na ponta do pé". Por outro lado, a largura do meio do pé da sapatilha foi aumentada e foi ainda criado um um entalhe assimétrico na geometria da meia-sola, "que funciona em conjunto com um novo estabilizador de salto TPU para criar uma passada mais equilibrada e aproveitar a elasticidade da sapatilha."Destinadas a corridas mais curtas e energéticas, nas quais os corredores querem ter uma maior resposta, sem comprometer o amortecimento, as NovaBlast 2 estão já disponíveis no mercado, por um preço de lançamento de 140 euros.