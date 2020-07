Novos modelos da Scott já estão à venda em Portugal

Já estão à venda no nosso país as mais recentes apostas da marca desportiva suíça Scott tanto para trail como para estrada.





No capítulo do trail, a Scott lançou recentemente as Kinabalu RC 2.0, umas sapatilhas de 270 gramas (230 g no modelo feminino) que prometem uma tração de bom nível a ritmos competitivos, graças à inovadora Hybrid Traction, e ainda um amortecimento responsivo, mercê da presença da espuma Kinetic na meia-sola, que segundo a marca promove um retorno de energia 14% superior.Quanto aos modelos de estrada, a aposta passa pelo modelo Cruise, umas sapatilhas de 280 gramas (255g no modelo feminino) e 11mm de drop, que segundo a Scott serão a aposta certeira para rolar sem grandes preocupações. Com a espuma Kinetic na meia-sola e ainda a geometria eRIDE a impor leis, estas Cruise destacam-se também pelo conforto, graças a uma malha confortável e segura.