Nuno Lopes e Monica Gutiérrez triunfam na Corrida dos Conquistadores

Nuno Lopes e Monica Gutiérrez venceram este domingo a meia maratona da Corrida dos Conquistadores, uma prova organizada pela Global Sport, integrada no circuito TVI Running Wonders, que contou igualmente com a disputa de uma corrida de 10 quilómetros.Na prova masculina, Nuno Lopes travou uma intensa batalha com o brasileiro Paulo Paula, destacando-se já na fase final para triunfar com um tempo final de 1:05:30 horas, 15 segundos à frente do atleta canarinho. No posto mais baixo do pódio ficou Licinio Pimentel (1:07:09).Quanto às senhoras, levou a melhor a galega Monica Gutiérrez, com um tempo de 1:13:26 horas, com 3.24 minutos sobre Carla Martinho e 4.28 para Marisa Barros.Depois do Douro Vinhateiro e Guimarães, as Running Wonders cumprem agora um período de pausa de verão, voltando a ação a 20 de outubro, com a disputa da Meia Maratona de Coimbra.