O adeus a uma lenda: Mo Farah despede-se do atletismo profissional com 4.º lugar na Great North Run

O britânico Mo Farah disse este domingo oficialmente adeus ao atletismo profissional, ao ser 4.º colocado na tradicional Great North Run, uma meia maratona realizada em Newcastle. Vencedor da prova em seis ocasiões, o lendário atleta britânico, de 40 anos, cruzou a linha de meta com um tempo final de 1:03.28 horas, bem distante do vencedor Tamirat Tola (59.58), mas a verdade é que no final celebrou (e foi saudado pelos presentes) como se tivesse sido o mais rápido."Passaram-me muitas coisas pela cabeça hoje. Queria acabar a carreira em Newcastle. Ganhei aqui seis vezes, sempre depois de Jogos Olímpicos e Mundiais. Foi muito emotivo. Agora posso passar a desfrutar do meu tempo com a minha mulher e filhos. A corrida é tudo o que sei fazer. Quando ganhas, não aprecias tanto quanto quando perdes. Tive problemas com lesões nos últimos anos", assumiu o atleta, que se despede com um currículo invejável no qual entram seis títulos mundiais e quatro olímpicos.Relativamente aos pódios, Tola venceu à frente do belga Bashid Abdi e do etíope Muktar Edris. Na prova feminina, a queniana Peres Jepchirchir triunfou em 1:06.45 horas, à frente da compatriota Sharon Lokedi e da britânica Charlotte Purdue.