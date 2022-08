O desafio solidário de Stas Nikitin: uma maratona por dia para ajudar a Ucrânia

View this post on Instagram A post shared by Stas Nikitin (@run.stas.run)

Se fazer uma maratona já é um feito e tanto (diz-se que apenas 1% da população o fez...), o que dizer do desafio que o ucraniano Stanislav Nikitin está a levar a cabo nas ruas lisboetas. Uma maratona por dia, durante 30 dias - e até já está a pensar 'esticar' até às 31... Um desafio impressionante, que já vai na quarta semana (já completou 22 maratonas), e que é normalmente feito na zona entre o Campo Grande e a Cidade Universitária. É ali que, logo bem cedo, este ucraniano de 39 anos cumpre religiosamente o seu ritual de fazer os 42,195 quilómetros. Uma vez por dia, todos os dias. Tudo para tentar recolher fundos para ajudar o seu país natal, a enfrentar uma grave crise em praticamente todos os aspetos por conta da invasão russa.Natural de Simferopol, chegou ao nosso país em março, por conta da eclosão da guerra que ainda por estes dias assola o seu país. Estando na região da Crimea, Simferopol não foi afetada pelos ataques russos - até porque se trata de uma região que foi anexada em 2014 -, mas a verdade é que o início do conflito acabou por ser o clique para vir para o nosso país. Em busca de um espaço mais seguro para trabalhar e, também, pela aventura. Project manager numa empresa da área do desenvolvimento web, foi atraído pelos conselhos que foi recebendo sobre o nosso país, mas também pelo facto do bom clima luso ser propício à abundância de fruta, que é a base da sua alimentação.E foi por cá que, há algumas semanas, sentiu o apelo para fazer algo em prol do país que o viu nascer. Inicialmente ponderou voltar a casa, "pegar nas armas e fazer algo", mas rapidamente percebeu que a guerra não era para si. "Falei com pessoas em quem confio e eles disseram para não ir, porque não tenho passado militar, não tenho experiência", lembrou em conversa com o nosso jornal. A vontade de ajudar, ainda assim, não parou aí. À boleia de um desafio lançado pela sua empresa, que se comprometeu a entregar 1 dólar por cada quilómetro corrido no mês de julho - a conta total chegou aos 14 mil dólares -, Stas decidiu também ele fazer o seu próprio desafio. "Percebi que talvez pudesse fazer algum dinheiro a correr. Fazer algo estranho, para atrair atenções, para recolher dinehiro, porque acredito que sou capaz de fazer coisas extremas no 'ultrarunning'. Já tive momentos difíceis, fiz provas de 15, 16 horas. Pensei que podia resultar, mas claramente percebi que tinha de fazer algo realmente extremo, porque ninguém ia 'comprar' sete ou dez maratonas. Mas um mês é algo que atrai atenções, espero".E é isso que tem feito nos últimos 22 dias. Todos os dias acorda bem cedo, às 3h30, e entre as 4h30 e as 5 horas começa a correr. No início as maratonas acabavam em torno das 4 horas, mas com o avançar do desafio a dificuldade aumenta e o tempo também. Mas no final os quilómetros estão lá, os 42,195. Todos os dias. A aventura tem sido partilhada diariamente na rede social de corredores Strava , mas também no Instagram , onde apresenta também todas as formas possíveis de doação de verbas para ajudar o seu país. A conta por agora vai nos 2000 mil euros, mas a vontade é superar largamente este valor.