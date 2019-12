O Natal de Kipchoge: «Calha a uma quarta-feira... por isso tenho 20 quilómetros para fazer»

A quadra é festiva, mas nem isso faz com que Eliud Kipchoge descure os treinos de olho na Maratona de Londres. Em entrevista ao 'The Telegraph', o atleta queniano deixou bem patente o seu profissionalismo e foco rumo aos próximos objetivos, ao revelar que o dia de Natal será um dia como qualquer outro no que a preparação diz respeito."Calha a uma quarta-feira este ano, por isso vai ser um dia de treino calmo. Vou só fazer uns 20 quilómetros", atirou o atleta de 35 anos, que normalmente chega aos 220 quilómetros por semana quando está em plena preparação para os seus objetivos.E por falar em objetivo, Kipchoge não esconde que na sua mira está uma maratona abaixo das duas horas, mas agora num evento oficial. "Mostrei a todos que o caminho para quebrar essa barreira é possível. Não faltará muito até vermos um atleta a conseguir fazê-lo numa prova oficial. Não farão falta dez anos...", declarou o queniano, que em Viena, num evento privado, correu os 42 quilómetros e 195 metros em 1:59:41 horas.Para 2020 há vários desafios na mira, nomeadamente a defesa do título olímpico em Tóquio, mas por agora Kipchoge apenas pensa numa prova de cada vez. "De momento estou apenas focado em Londres. Apenas tenho uma mente e duas pernas. Ainda tenho em mim a vontade de antes. Mesmo quando estou cansado e acabo de acordar, começo a correr e ao fim de 10 minutos sinto a energia a vir. Confio que aqueles que me viram em Viena ficaram inspirados. Acredito que mudaram a sua opinião. Em muitas coisas ainda sou o mesmo Eliud. O que mudou foi a mentalidade de acreditar que tudo é possível se acreditamos em nós mesmos", frisou o queniano.Ao contrário de muitos amadores e até profissionais, nem mesmo o facto de ter atingido o seu objetivo fez Kipchoge fugir ao seu plano habitual. Ao 'Telegraph', o queniano garantiu que após completar o INEOS 1:59 Challenge não tocou numa gota de álcool, nem comeu qualquer tipo de 'fast food'. A celebração do atleta foi apenas feita em família, ao lado da sua esposa e três filhos, muito provavelmente acompanhado de um jantar à base de ugali, uma comida típica do Quénia.Quando a conversa chega aos recordes, muito se tem dito e escrito sobre a possível influência decisiva das sapatilhas criadas pela Nike, as Vaporfly, tanto as Next%, as 4% como as AlphaFly. Kipchoge nega que os modelos em causa possam dar vantagem aos corredores e assume que tudo está na sua mente e até aproveitou para fazer uma peculiar comparação com a Fórmula 1."O que faz o ser humano é a sua consciência. Se não acreditares que podes correr rápido nem mesmo as melhores sapatilhas te vão permitir fazê-lo. Os atletas já perceberam que têm de fazer certas coisas de forma a sentirem-se verdadeiros desportistas. Agradeço à Nike pelas boas sapatilhas que criou, mas acima de tudo está a pessoa. Dou-vos um exemplo: temos dez equipas na Fórmula 1, com motores fantásticos e pneus incríveis da Pirelli, mas apenas o Lewis Hamilton ganha. Porquê? Porque é focado e um piloto muito profissional. Conheci-o em Abu Dhabi e percebi que o que faz ganhar não é pneu, mas sim ele mesmo", finalizou o atleta queniano.