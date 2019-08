O novo fenómeno do atletismo: Canadiana de 12 anos faz 10 quilómetros em 36 minutos

É o mais recente fenómeno do mundo do atletismo. Chama-se Sidney Swierenga, é canadiana, tem 12 anos e no mês passado venceu uma prova de dez quilómetros em Vancouver com um sensacional tempo de 36:52 minutos (a um ritmo médio de 3:41/km). E o mais incrível de tudo? Segundo a própria, nem sequer se treina diretamente para a corrida, limitando-se simplesmente a correr nas suas aulas na escola.





"Não treino especificamente para nada. Simplesmente corro...", disse à 'Runner’s World' a jovem canadiana, que tem no ciclismo a sua verdadeira paixão. O atletismo também tem um espaço especial no seu coração, mas para a pequena Sidney o mais fascinante da corrida é algo que ainda não pode fazer: a longa distância."Se me deixassem iria correr uma maratona", atirou a jovem, que em junho já havia ganho uma prova de 5 quilómetros com um tempo de 17:56 minutos.