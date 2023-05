O susto do vocalista dos Kaiser Chiefs na Maratona de Londres: «Colapsei à milha 24 e acordei numa ambulância»

View this post on Instagram A post shared by Virgin Radio UK (@virginradiouk)

É cada vez mais comum os famosos aventurarem-se em corridas populares, nomeadamente maratonas, mas nem sempre as histórias são particularmente positivas. Veja-se o caso de Ricky Wilson, vocalista dos Kaiser Chiefs, que no mês passado teve uma experiência algo assustadora na Maratona de Londres, já que segundo o relato do próprio colapsou à milha 24 (38,6 quilómetros) e acordou numa ambulância.Apesar do susto, a história foi partilhada de forma bem humorada pelo cantor aos microfones da Virgin Radio UK esta semana. "Sabes da minha história na maratona, não sabes? Desisti. Colapsei e acordei na ambulância. Milha 24 da Maratona de Londres. Acordei numa ambulância, com a apresentadora Sophie Raworth. Não, não estava a delirar", atirou, enquanto os membros do painel se riam.Mas havia mais. "Encontrei o sítio onde tinha caído, porque era num túnel perto do Mermaid Theatre. Voltei lá cinco dias depois, estava lá a marca de onde eu tinha caído e corri as últimas 2 milhas. Por isso fiz a minha melhor marca, em 5 dias, 4 horas e 15 minutos", atirou, entre risos.