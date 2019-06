'Oh Meu Deus - Ultra Trail Serra da Estrela' consagrou cinco Viriatos

António Quaresma (24:08:33 horas) e Patrícia Carvalho (32:33:43) foram os grandes vencedores da prova rainha da nona edição do 'Oh Meu Deus - Ultra Trail Serra da Estrela', uma tradicional prova de resistência que nos últimos dias levou à serra beirã milhares de atletas, distribuídos pelas variadas distâncias em concurso.António Quaresma e Patrícia Carvalho triunfaram nos 160 quilómetros com grande autoridade, deixando os mais diretos adversários a uma e seis horas, respetivamente: na prova masculina, a vitória foi conseguida com 1:28:04 horas de avanço para Armando Costa e 2:25:01 para Bruno Lopes, ao passo que nas senhoras Patrícia Carvalho finalizou com mais de seis horas e quinze sobre Ana Costa e seis e meia para Elena Domínguez González.Para lá desta prova de 160 quilómetros, o 'Oh Meu Deus' contou ainda com os triunfos de Luís Graça (13:18:22) e Maria João Abreu (16:43:27) nos 100, de André Tiago Ribeiro (5:29:06) e Catarina Fernandes (6:56:53) nos 50 e de Luís Fernandes (2:10:49) e Ines Jordão (2:41:13) nos 20.Por fim, de notar que a edição deste ano consagrou como 'Viriatos' cinco aventureiros, que depois de completarem os exigentes 160 quilómetros ainda conseguiram cumprir 40 adicionais num determinado tempo limite. Um feito incrível que apenas conseguido por Bruno Lopes (36:16:08 horas), Patricia Carvalho (41:56:29), Luís Nunes (41:57:30), Nilton David (41:59:20) e Stevan Pavlovic (41:59:25).Consulte todos os resultados