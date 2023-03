ON apresenta Cloudsurfer com promessa de revolução

Marca que nos últimos anos surpreendeu o mercado do running pela sua visão arrojada e até ambiciosa, a ON decidiu voltar ao seu modelo original, aquele onde tudo começou, para apresentar uma proposta que, nas palavras da própria, promete uma revolução. Falamos do Cloudsurfer, que nesta sua última evolução apresenta uma nova evolução da plataforma CloudTec na meia-sola, a 'Phase', que promete oferecer uma corrida ainda mais suave.Com 245 gramas no modelo masculino e 205 no feminino - e com um drop de 10mm -, o novo Cloudsurfer abdica do Speedboard, o que permite reduzir peso (e o desperdício), ainda que essa subtração não retire rendimento ou estabilidade. Por outro lado, a forma como a sola está posicionada e construída proporciona alta tração e durabilidade em condições molhadas e secas.O ON Cloudsurfer está à venda do mercado nacional por 169,95 euros, estando disponível nos seguintes espaços: Lojas Merrell (Braga, Norteshopping, Amoreiras, Rua do Ouro, Funchal, Colombo), El Corte Inglés (Gaia e Lisboa), Bazar Desportivo, Marques Soares, XanaSport, Big Foot, Big Wave, Loja da Guia, KerSport, Mira Sport, Record, Trilhos Urbanos, Loja CM, Freedom Outdoor, Figueira Radical, 4 Run, Xporfit, Endurance Store, Ganita, RunExtrem, Porta 188, Sportino, Urban Project, Stress, Casa dos Neves, Footbox, Runners, Consuela, Birkomania, Noah, Manelsport.