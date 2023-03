ON apresenta nova coleção com muitas novidades

A ON apresentou esta semana todas as suas apostas para a coleção Primavera-Verão, com muitas novidades de realce, seja na linha de running, como no lifestyle e o outdoor.A coleção de, tal como o nome indica, é pensada para ser usada a qualquer hora do dia, todos os dias. O destaque deste segmento são as, com melhorias significativas na tecnologia de amortecimento e características de alto desempenho, que apontam como uma ótima escolha para múltiplas atividades, desde o treino diário, até corridas entre 5 km até meia maratona.Além deste, a PAD conta ainda com as, modelo ultra-leve e prático, com um sistema de atacadores simples que não só dispensa o 'atar' clássico como não desenlaça em qualquer situação. O seu 'irmão'é igualmente leve e apresenta uma nova Speedboard na meia-sola criada especificamente para dar maior impulso à passada feminina. No Cloud 5 Push 98% dos tecidos usados são de origem reciclada e o design destaca-se por um maior ajuste e elasticidade, o que confere um conforto extra.As propostas da coleçãosão aquelas pelas quais todos os corredores esperam e que, graças às tecnologias incorporadas, a marca promete que irá dar mais conforto e fazer disparar a corrida, seja mais rápida ou uma maratona. Para os iniciantes, a ON recomenda as, um modelo que conta com amortecimento CloudTec, que combinado com o Speedboard personalizado oferece conforto excecional, com o retorno de energia a aumentar a confiança a cada passo.Ainda nesta coleção, assão um verdadeiro 'monstro' do amortecimento, com a sua estrutura diferenciada com mais CloudTec, à qual se juntam as outras tecnologias patenteadas da marca, como a espuma Helion, que garante maior proteção, e a Speedboard, responsável pelos arranques explosivos. Este modelo, impactante do ponto de vista visual com o seu look 'bulky', é surpreendentemente leve (275 gr).Depois de um sucesso no running, a On aposta forte na sua coleçãoe destaca nesta categoria os, especialmente criados para trail running. Leves, ágeis e amortecidas, estas novas sapatilhas da On juntam ao CloudTec e à superespuma Helion uma outra tecnologia, a Missiongrip. Trata-se uma borracha de sola que apresenta suportes quadrados no calcanhar e antepé, bem como suportes com ângulos variados nas áreas da haste e do dedo do pé. O resultado? Tração em todos os terrenos e apoio extra para explorar trilhos de uma forma moderada.Lojas Merrell (Braga, Norteshopping, Amoreiras, Rua do Ouro, Funchal, Colombo), El Corte Inglés (Gaia e Lisboa), Bazar Desportivo, Marques Soares, XanaSport, Big Foot, Big Wave, Loja da Guia, KerSport, Mira Sport, Record, Trilhos Urbanos, Loja CM, Freedom Outdoor, Figueira Radical, 4 Run, Xporfit, Endurance Store, Ganita, RunExtrem, Porta 188, Sportino, Urban Project, Stress, Casa dos Neves, Footbox, Runners, Consuela, Birkomania, Noah, Manelsport.