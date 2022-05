ON apresenta o Cloudmonster

Acabada de sair dos laboratórios da On, marca suíça especializada em calçado para corrida, está a chegar a criação mais excêntrica da marca até à data, as sapatilhas Cloudmonster. Com mais CloudTec, mais amortecimento e uma passada mais monstruosa, as Cloudmonster contam com os maiores elementos Cloud já produzidos e com a super espuma Helion combinada com a tecnologia exclusiva Speedboard, para oferecer arranques poderosos e a força para seguir em frente mesmo em corridas mais longas.Uma sensação única de corrida chega agora à linha Performance Running da On com os novos Cloudmonster. Graças aos maiores elementos Cloud já criados pela On, a promessa é correr sobre nuvens num novo nível. Leves, duráveis, resistentes a qualquer temperatura e com um retorno de energia ímpar, os novos Cloudmonster apresentam a super espuma Helion que traz mais amortecimento à sensação divertida que estas sapatilhas proporcionam. A sensação única de calçar os Cloudmonster transforma a corrida em algo irresistível e a palmilha e gáspeas macias tornam materiais reciclados em conforto de última geração.Com preço de lançamento de 169.95 euros, as Cloudmonster estão disponíveis nos seguintes espaços: 4RUN; Casa da Guia; Bazar Desportivo; Big Wave; Xana Sportswear; Trilhos Urbanos; Stress; Kersport; Freedom Outdoor; Runners; Figueira Radical; Run Extrem; Wild Store.