ON Cloud X em versão melhorada

Marca que recentemente se lançou no mercado, a ON reforçou a sua aposta no segmento de estrada, colocando ao dispor dos corredores as segunda versão das Cloud X, um modelo idealizado para treinos com variação de ritmos, mas também para ser utilizado noutros ambientes, como por exemplo em treinos de força e de ginásio.





Com a promessa de serem ágeis, estáveis e versáteis, estas Cloud X destacam-se pela sua leveza (229g no modelo masculino e 188g no feminino) e também pela já falada versatilidade, que permite a sua utilização em todo o tipo de treinos e provas. Com um 'upper' desenhado com materiais de alta qualidade e baixo peso, que prometem ainda assim flexibilidade e resistência, o novo modelo da ON conta com a sola CloudTec e ainda com a espuma de meia-sola Helion, concebida segundo dos dados da marca para "movimentos explosivos em todas as direções".À venda por 149,5€, estas Cloud X estão já disponíveis no nosso país em três esquemas de cores. Podem ser encontradas em lojas de norte a sul, como na Big Wave Surf Shop (Vila do Conde), Casa da Guia (Cascais), Deporarca (Ponte de Lima), Evolution Target(Espinho), Hurley (CC Colombo - Lisboa) , Xana Sportswear (Viana do Castelo) e Tendências de Aventura (Tomar).