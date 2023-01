ON Cloudmonster: quando as aparências (e o nome) enganam

Com 13 anos, a ON Running ainda é uma marca relativamente nova no mercado, mas a verdade é que os últimos anos mostraram que a aposta feita está a trazer resultados. Primeiro na Suíça, o seu país natal, e depois à conquista do Mundo. Ter um nome como Roger Federer associado à marca ajudou bastante a ON nos últimos tempos, mas 2022 mostrou também que os helvéticos não estão para brincadeiras no seu departamento de performance de corrida. E sem a 'ajuda' do lendário tenista.Em especial depois de Helen Bekele Tola ter subido ao pódio na Maratona de Berlim de 2021. Foi uma espécie de introdução para o que viria. 2022 foi um ano de especial afirmação, com Dominic Lokinyomo Lobalu a disparar nos bons resultados e o veterano Tadesse Abraham a mostrar que velhos são os trapos, ao bater o recorde suíço da maratona aos 40 anos. O que todos têm em comum? Usam ON Running nos seus pés, nomeadamente o Cloudboom Echo, o modelo de performance da marca.Mas também todos têm dias em que não podem (nem devem) correr rápido. E é aí que entra o modelo que tivemos a oportunidade de testar ao longo das últimas semanas: o Cloudmonster. Umas sapatilhas que, como o nome indica, aparenta ser um verdadeiro monstro. Mas é mesmo só de aparência. Ao contrário do único modelo que tínhamos testado até agora (o Cloudsurfer), o Cloudmonster é tudo menos rígido, firme ou pouco responsivo.A estrutura da meia-sola, que ainda leva tantos corredores a olhar de lado, está igual do ponto de vista visual, mas a sensação a correr é totalmente distinta. Para melhor. Correr nas Cloudmonster é como se estivéssemos numa espécie de nuvem, tal é o nível de amortecimento que toda a plataforma CloudTec nos dá. Depois, a transição a cada passada está cada vez mais suave e faz-nos rapidamente esquecer que, na verdade, temos nos pés umas sapatilhas que são, visualmente, um monstro. Um monstro fofinho, diríamos.E depois o conforto. Ao contrário do tal primeiro modelo que testámos, que nos parecia demasiado despido de proteção interior, o Cloudmonster tem uma generosa dose de material acolchoado e até a zona da língua, tal como os cordões, ajudam a dar uma superior sensação de conforto. Isso tudo conciliado acaba por tornar estas sapatilhas em algo simpático e amigável de usar em qualquer situação. Até mesmo num ambiente de dia a dia. Mas aquilo em que este Cloudmonster rende, isto falando de corrida propriamente dita, é mesmo nos treinos longos. Mercê de tanto amortecimento, o passar dos quilómetros quase nem se sente nas nossas pernas. Não, não esperem ser capazes de correr mais rápido, mas mais longe irão certamente conseguir ir. E sem problemas de sobreaquecimento - ok, nesta altura se calhar não vamos definitivamente ter esse problema...E há outro pormenor a destacar. Mercê de uma estrutura de meia sola tão robusta, as Cloudmonster são também umas sapatilhas bastante estáveis e que se comportam sem qualquer problemas nas viragens, mesmo as mais arriscadas. Isso também é possível pela própria sola, com uma borracha com uma excelente tração, que agarra em qualquer piso. Até mesmo quando está um pouco mais escorregadio ou com alguma terra batida. Quanto a durabilidade, diríamos que temos aqui umas sapatilhas com muito para durar.E apesar do seu visual bastante 'bulky', o ON Cloudmonster pesa apenas 275 gramas, o que comparado com outros modelos deste segmento é quase um peso-pluma. Tem um drop de 6mm (30mm/24mm). Está disponível em seis esquemas de cores distintos e pode ser adquirido no nosso país com um preço em torno dos 179,95 euros. Está disponível nas seguintes lojas: 4RUN; Casa da Guia; Bazar Desportivo; Big Wave; Xana Sportswear; Trilhos Urbanos; Stress; Kersport; Freedom Outdoor; Runners; Figueira Radical; Run Extrem; Wild Store