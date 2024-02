ON Cloudsurfer 7: conforto e versatilidade como pontos fortes

Superfície da sola não inspira grande confiança para pisos molhados

Modelo que colocou a ON na ribalta, o Cloudsurfer chega à sua 7ª versão com muitas coisas boas para dar. Um conforto impressionante no simples caminhar ou no momento da corrida. Um peso incrivelmente baixo para umas sapatilhas que aparentam ser tudo menos leves. E a certeza de que aquele 'Swiss Engineering' é uma garantia de qualidade. Não há como enganar!Lançados já no ano passado, os Cloudsurfer 7 apenas nos chegaram no início de 2024, mas nunca é tarde para ter e testar um modelo tão satisfatório como este. O primeiro ponto que nos impressionou foi o já referido contacto inicial. Quando as olhamos ficamos com a impressão que serão algo pesadas. Assim que lhes pegamos retiramos logo essa ideia da cabeça. Parece quase impossível que sejam umas sapatilhas tão leves (245 gramas). Mas são! A dúvida seguinte é saber se essa leveza compromete o conforto: a resposta é negativa. Chega a ser quase viciante utilizar estas sapatilhas, tal é o grau de conforto que temos com elas nos pés. Por exemplo, nas últimas 3 semanas, durante o nosso estágio no Quénia, este foi o modelo que usamos habitualmente para caminhar (para lá de alguns treinos).Apesar desse conforto bem agradável, as Cloudsurfer 7 não são um modelo para longas distâncias. Diríamos que ficam bem e respondem de forma satisfatória até a uma meia maratona. Depois disso, consideramos que não sejam a melhor opção, muito por conta da ausência da speedboard, que as torna menos rígidas e ideais para esforços mais curtos, mas também menos boas para atividades com muitos quilómetros. No fundo, sentimos que quanto mais os quilómetros nas pernas de forma consecutiva menor é a capacidade de resposta do amortecimento...Mas já que falamos em resposta, vamos virar as agulhas para falar de algo bem positivo: o retorno de energia e versatilidade destas sapatilhas é algo que tem de ser apontado como ponto bem positivo. Apesar de muito confortáveis e amortecidas, as Cloudsurfer 7 conseguem entregar uma boa resposta quando lhes pedimos velocidade. A espuma de meia-sola faz o seu trabalho nesse sentido, tanto como o perfil de 'barco', que faz com que sejamos projetados para a frente em cada passada (o drop de 10mm a isso ajuda).O único ponto que vemos como menos positivo reside na borracha da sola. Primeiro porque não nos inspira grande confiança do ponto de vista da tração, nomeadamente em em piso solto ou molhado, mas também pela durabilidade, que a uma primeira vista nos aponta uma vida útil algo reduzida. Contudo, este ponto não é assim tão crítico visto este modelo não ser propriamente para longa distância, o que permite encaixá-lo sem problemas na rotação com outras sapatilhas e, dessa forma, fazê-las 'durar' mais tempo.Daily trainer capaz de render em treinos lentos como rápidos, as Cloudsurfer são indicadas para corridas até um máximo de 21 quilómetros e estão disponíveis no mercado nacional por 170 euros.