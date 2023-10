ON lança campanha 'Run Together' com duas novas coleções

A ON apresentou esta semana as suas mais recentes apostas para a nova coleção, ao lançar no mercado a campanha 'Run Together', com duas novas coleções 'head to toe' na categoria de Performance Running. As grandes apostas do momento são as novas On Cloudflow 4 e as On Cloudmonster, ambos com uma coleção de roupa especial, construída em tecidos técnicos ultra-leves que prometem surpreender a cada passada.Relativamente às Cloudflow 4, apresentam-se como as mais leves e mais rápidas de sempre, contando com a integração da tecnologia na sola Cloudtec e uma Speedboard em formato de colher, que tem como propósito dar um pouco mais de retorno a cada passada. Construídas num material ultrafino e respirável, que contribui para uma maior velocidade, estas sapatilhas são idealizadas para corridas entre 5 quilómetros a meia-maratona.Quanto às Cloudmonster, surgem como a criação mais revolucionaria de sempre da On, com ainda mais amortecimento, mercê da presença de uma CloudTec com mais densidade, uma super espuma Helion e ainda a Speedboard. Segundo a marca suíça, este modelo convida a corridas longas, de estrada, podendo também ser usados em qualquer tipo de corrida.Além das sapatilhas, a coleção de roupa conta com Race Crop, Race Shorts e Performance Bra, tudo modelos desenvolvidos tendo em conta os inputs da equipa de atletas de elite da On e concebida com os materiais técnicos de última geração.Lojas Merrell (Braga, Norteshopping, Amoreiras, Rua do Ouro, Funchal, Colombo), El Corte Inglés (Gaia e Lisboa), Bazar Desportivo, Marques Soares, XanaSport, Big Foot, Big Wave, Loja da Guia, KerSport, Mira Sport, Record, Trilhos Urbanos, Loja CM, Freedom Outdoor, Figueira Radical, 4 Run, Xporfit, Endurance Store, Ganita, RunExtrem, Porta 188, Sportino, Urban Project, Stress, Casa dos Neves, Footbox, Runners, Consuela, Birkomania, Noah, Manelsport.