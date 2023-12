ON lança Cloudeclipse com promessa de sensações épicas

"Amortecimento épico, corrida sem esforço". É este o mote das ON Cloudeclipse, o mais recente modelo da marca suíça ON, pensado essencialmente para proporcionar uma sensação de corrida ainda mais confortável, com um amortecimento superior, ideal para quem faz da longa distância a sua praia.Vinda de resultados animadores pela mão de Helen Obiri (ou pelas pernas, no caso), a ON está cada vez mais visível no mercado de sapatilhas e não apenas no que à performance diz respeito. E é aqui que entram estas novas sapatilhas, que se destacam pela introdução de uma camada dupla de CloudTec Phase, o que desde logo dá um maior amortecimento, conforto e menor sensação de cansaço, especialmente na longa distância.Para lá da CloudTec Phase, estas novas Cloudeclipse contam ainda com a superespuma Helion, desenvolvida para amenizar impactos pesados e proteger as articulações e pernas nos momentos nos quais o cansaço mais se fará notar. Por outro lado, a Speedboard está mais flexível, o que acaba por aumentar a estabilidade e dar um maior controlo nas viragens.As On Cloudeclipse tencionam também ser amigas do ambiente, uma vez que economizam água na sua produção - segundo a marca, "toda a linha é tingida com a técnica dope-dye, que usa 90% menos água do que as técnicas de tingimento convencionais". Por outro lado, na sua produção a ON aplicou poliéster 100% reciclado.Em relação a especificações, as ON Cloudeclipse pesam 285 gramas e estarão disponíveis em quatro cores distintas. São pensadas para longa distância, mas rendem também em provas mais curtas (desde que não seja para performance) e podem igualmente ser colocadas na rotação para treinos diários.