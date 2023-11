ON renova coleção com propostas para todos os gostos

Com a chegada das temperaturas mais frescas, a ON já apresentou a sua coleção para os últimos meses do ano, com propostas renovadas e foerta para todos os gostos. Nesta estação a mensagem é muito clara: para correr com melhor performance e menor esforço é essencial apostar em equipamento Premium da cabeça aos pés, um motivo mais do que suficiente para um olhar atento à nova coleção de roupa de alto desempenho da On. O claim da nova coleção, "Feel nothing so you can feel everything", reflete aliás, este espírito.

Ergonómica, durável, leve e respirável são os atributos essenciais desta coleção, construída com materiais técnicos, que torna qualquer corrida muito confortável, seguindo de certa forma a exigência dos corredores de longas distâncias.





Entre os modelos destacados pela ON surgem os Race Shorts, o Performance Bra, as Winter Tights ou o Weather Vest, peças já conhecidas pelos campeões e agora ao dispor de qualquer fã de exercícios de endurance. A coleção de roupa desportiva da On, para além de ser desenhada para enfrentar qualquer competição, pode perfeitamente ser usada muito para além dos treinos e provas desportivas, em looks descontraídos e confortáveis que nos acompanham nas aventuras do dia-a-dia. São bons exemplos as leggings de inverno (performance winter tights), os confortáveis Hoodies, ou o Challenger Jacket, blusão insuflado com proteção máxima para corridas com condições climáticas extremas, e simultaneamente um essencial no guarda-roupa para usar em qualquer dia da estação fria.Nos pés também reside algo essencial para um bom desempenho e a ON, mantendo a sua tradição, também apresenta modelos de eleição. Em especial as novas On Cloudflow 4 (as mais leves de sempre, com um retorno de energia de nível superior e uma sensação de amortecimento mais suave) e as On Cloudmonster (a criação mais revolucionária da marca, que surge ainda com mais amortecimento, a sua característica diferenciadora).Lojas Merrell (Braga, Norteshopping, Amoreiras, Rua do Ouro, Funchal, Colombo), El Corte Inglés (Gaia e Lisboa), Bazar Desportivo, Marques Soares, XanaSport, Big Foot, Big Wave, Loja da Guia, KerSport, Mira Sport, Record, Trilhos Urbanos, Loja CM, Freedom Outdoor, Figueira Radical, 4 Run, Xporfit, Endurance Store, Ganita, RunExtrem, Porta 188, Sportino, Urban Project, Stress, Casa dos Neves, Footbox, Runners, Consuela, Birkomania, Noah, Manelsport.