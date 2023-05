ON renova oferta com as novas Cloudswift 3

A ON apresentou esta semana a sua mais recente novidade, ao lançar no mercado a terceira evolução do Cloudswift, um dos seus best-sellers.À venda por 169,95 euros, as On Cloudswift 3 contam com atualizações significativas que prometem um maior amortecimento e também retorno de energia superior, mercê da tecnologia Cloudtec e da espuma Helion na meia sola. Têm 320 gramas no modelo masculino e 251g no feminino e apresentam igualmente uma preocupação ambiental, com a utilização de pele e gáspeas em malha 100% recicladas. O conteúdo total de material reciclado é de 30%.