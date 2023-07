On renova oferta com Cloudnova em várias versões

A ON renovou a sua oferta de sapatilhas, ao lançar no mercado as novas Cloudnova, disponíveis em várias versões e sempre com a promessa de dar uma elevada performance mas, ao mesmo tempo, serem capazes de 'encaixar' em todos os momentos. Integrados na coleção Performance Al Day (PAD), estes novos modelos são, segundo a marca, idealizados para explorar a cidade. Sempre com máximo estilo e conforto.O primeiro modelo a destacar é o, aquele que mais se aproxima de umas verdadeiras sapatilhas de corrida. De acordo com a ON, "são ótimos para treinos diários, para desportos mistos, viagens e corridas até 5 km". Contam com meia-sola de dupla densidade e uma espuma Zero-Gravity no antepé que "acrescenta conforto, enquanto uma zona mais firme no calcanhar contribui para a estabilidade com elementos Cloud". O modelo conta ainda com um novo Speedboard mais sustentável, feito com TPU injetado que reduz amplamente o desperdício sem prejudicar o alto desempenho.Depois surge o, aquele que a ON apresenta como sendo aquele que mais se aproxima de uma estética corporativa e pensado para quem gosta de manter um estilo desportivo e casual também em ambientes de trabalho. Com um perfil mais baixo e um estilo mais minimalista e subtil, este modelo incorpora detalhes inspirados na corrida de alto desempenho, como a sola CloudTec, com um design mais largo o que contribui para distribuir melhor o peso. A sua construção em poliéster perfurado e reciclado, junta respirabilidade a um material durável, ao mesmo tempo que mantém a orientação por opções sustentáveis, algo que a marca suíça tem tentado fortalecer como sua bandeira.O terceiro modelo a destacar é o. E a promessa é, talvez, a mais arrojada. Segundo a marca, estas sapatilhas prometem uma sensação de correr na lua, mercê da utilização de materiais inspirados na tecnicidade funcional das missões espaciais. Contam com uma malha tátil translúcida e detalhes como a língua de microfibra perfurada. Sob os pés, o amortecimento CloudTec já conhecido do Cloudnova original oferece uma passada bastante fluída e confortável. Este modelo, refira-se, conta com todos os revestimentos em material 100% reciclado - no total, 25% dos materiais usados são reciclados.