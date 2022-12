ON Running aposta forte na nova linha de performance

Longe vão os tempos em que quem olhava para os modelos da ON Running se fixava apenas no visual diferente do normal. A marca suíça vai ganhando o seu espaço, é cada vez mais vista na elite de algumas provas internacionais e também no pelotão popular a sua presença é cada vez mais notada. E isso fez também com que a marca decidisse renovar a sua oferta e apresentar para este fim do ano várias novidades que prometem dar que falar. Os três principais destaques são as, ase asUltraleves, ágeis e responsivos com ótimo ajuste e respirabilidade, os On Cloud X 3 foram criados a pensar nas pistas de corrida, mas estão naturalmente prontos para qualquer situação. Os treinos indoor de alta intensidade (HIIT- High Intensity Interval Training) beneficiam das tecnologias patenteadas da On, como o amortecimento da sola CloudTec, a propulsão da palmilha Speedboard, o ajuste otimizado na lateral e a maior respirabilidade. Para além do ginásio, a corrida de estrada, as corridas de velocidade e vários tipos de desporto podem ter neste modelo um grande aliado. A gáspea é construída em três camadas e integra materiais reciclados, que constituem entre 35 a 40% dos materiais usados. Uma plataforma mais larga garante estabilidade e uma confiança acrescida ao correr.A criação mais excêntrica da On até à data, chama-se Cloudmonster, que como o próprio nome indica, é um "monstro" em amortecimento o que proporciona uma corrida bem diferente. É neste modelo que se encontram os maiores elementos Cloud já produzidos, os quais combinados com a super espuma Helion, e a tecnologia exclusiva Speedboard, oferecem arranques poderosos e a força necessária para seguir em frente mesmo em corridas mais longas. Robustos e simultaneamente leves, os novos On Cloudmonster surgem em novas cores e com uma gáspea em malha ajustável, para nos levar a um outro nível de corrida.A linha Cloudflow já vai na terceira geração e acaba de lançar a sua versão mais veloz e a que melhor representa duas das suas tecnologias patenteadas; a Speedboard e a Helion. Enquanto a primeira se encontra na palmilha e garante uma grande propulsão ao arranque, a segunda, é uma super espuma que proporciona suaves "aterragens", tudo numa passada de corrida muito dinâmica. Com os On Cloudflow é possível contar com máximo conforto e velocidade, seja em corridas de 5 mil metros ou numa maratona. Neste modelo 70% do poliéster usado é reciclado, para uma diminuição da pegada ecológica. Um must-have para qualquer corredor amigo da natureza, seja adepto de curtas ou longas distâncias.Poderá encontrar todas as novidades da ON Running em vários espaços no nosso país, nomeadamente no El Corte Inglés, mas também no Bazar Desportivo, na loja Ganita, 4Run, entre outros.