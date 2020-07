ON também aposta nas placas de fibra de carbono

Marca conhecida pela sua forma algo revolucionária de abordar a construção das sapatilhas para corrida, a suíça ON é a mais recente a apostar na incorporação da já famosa placa de fibra de carbono nos seus modelos. O primeiro a conhecer essa novidade é o Cloudboom, um modelo que segundo a marca helvética apresenta atributos que o tornam numa opção segura para conseguir tempos rápidos até à maratona.





De acordo com a ON, estas Cloudboom contam com uma placa de fibra de carbono intitulada Speedboard, a qual funciona em harmonia perfeita com a plataforma de amortecimento CloudTec - aqui colocada em duas camadas, 'ensandwichando' a placa. Juntas, estas duas tecnologias permitem a este modelo ter uma capacidade de responsividade acima da média, sem que isso comprometa o conforto e estabilidade.Nesse sentido, refira-se que estas Cloudboom contam com uma malha na zona superior de apenas uma camada, a qual oferece um peso reduzido (tem 225g) e uma respirabilidade máxima. Quanto à sola, está munida de uma borracha de última geração, com um padrão desenhado para uma tração de bom nível.À venda desde meados de julho, estas ON Cloudboom têm umo preço de lançamento de 199,95 euros.