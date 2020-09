One Hundred lançou o desafio e o Douro FKT 100 já tem um novo recordista

A One Hundred lançou o desafio, vários atletas responderam à chamada e, nem dois meses depois de ter sido estreado, o Douro FKT 100 tem um novo recordista. Trata-se de Pedro Leonel, um atleta português que cumpriu as 100 milhas (160,934 quilómetros) entre Barca D’Alva e Cinfães em 23:03:29 horas, um registo que supera em cerca de doze minutos o anterior máximo, fixado por João Andrade, o criador de todo o projeto.





Com este tempo, o atleta posiciona-se no topo da lista para ganhar o aliciante prémio lançado pela One Hundred, que entre 10 de agosto e 22 de setembro desafia todos os ultramaratonistas a tentarem fixar um novo FKT (Fastest Known Time - tempo mais rápido). Aquele que obtiver a melhor marca neste período de tempo ganhará uma entrada VIP para uma das duas provas inaugurais de 100 milhas da One Hundred em 2021, com inscrição, viagem (incluíndo voos) e alojamento garantidos. As provas inaugurais, refira-se, serão realizadas no Brasil e Itália.