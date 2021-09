Opções para todos os gostos: Hoka One One aposta forte na estrada

Marca com cada vez maior espaço no mercado internacional, no europeu em particular, a Hoka One One manteve a sua forte aposta no calçado de estrada e neste final de ano colocou à disposição dos estusiastas da corridas opções para todos os gosto. Desde os modelos de rodagem, aos mais rápidos, a marca francesa tem tudo sob controlo... As principais apostas para esta estação são as Bondi 7, Clifton 8, Rincon 3 e Mach 4, modelos que iremos apresentar nas linhas seguintes.





É a sapatilha mais voltada para os treinos calmos e mais longos, mas também para quem precisa de uma dose extra de amortecimento. Com pouco mais de 300 gramas (250g no modelo feminino), as Bondi 7 têm um drop de 4mm e chegam com a promessa de serem aquelas que, entre todas as opções, oferecem "mais consistência e durabilidade", estando feitas para "acumular muitos quilómetros sem medo das lesões".Já aqui escrevemos sobre elas e as críticas não podiam ser mais positivas. São um verdadeiro clássico na marca e, ano após ano, a fórmula mantém-se fiel à tradição, seguindo a lógica do 'em equipa que ganha não se mexe'. Amortecimento, leveza e conforto são os principais atributos destas Clifton 8, que chegam com 250 gramas (215 no modelo feminino) e um drop de 5mm. Pensadas para todos os tipos de corredores, são o chamado 'pau para toda a obra', já que podem ser utilizadas em treinos curtos e de rodagem, mas também em distâncias mais longas e até para 'meter' velocidade.Se a exigência é correr rápido, sem comprometer o amortecimento e conforto numa sapatilha leve, esta é a melhor opção. Capaz de render bem em provas como em treinos, destaca-se precisamente pela leveza (210 gramas no modelo masculino e 175 no feminino), sem que isso comprometa em nenhuma forma o amortecimento necessário para, por exemplo, correr uma maratona.Seguem a mesma linha de velocidade das Rincon, mas destacam-se por serem capazes de render e proteger de forma ideal até em treinos de rodagem (a ritmos algo mais intensos). Têm 232 gramas (192 g no feminino) e 5 mm de drop.