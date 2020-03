Organização da Maratona de Barcelona assegura que prova segue como previsto

A organização da Maratona de Barcelona assegurou esta quarta-feira, em comunicado, que por agora não há qualquer previsão que aponte para o cancelamento da prova marcada para o próximo domingo (15 de março). A nota da organização catalã surge no seguimento de informações adiantadas na véspera, que apontavam para o alto risco de cancelamento do evento devido à situação em torno do coronavírus.





"A RPM-MKTG/ASO, organizadora da Zurich Maratón Barcelona, informa que a realização da corrida prevista para o próximo 15 de março segue como planeado. Estamos a adotar as recomendações das autoridades de saúde e continuamos a trabalhar para que a Maratona volte a ser um grande êxito", esclareceu a organização catalã.Refira-se que estão inscritos nesta Maratona de Barcelona perto de 17 mil corredores, sendo que desse número cerca de 100 são portugueses.