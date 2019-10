Os incríveis modelos especiais de sapatilhas para a Maratona de Nova Iorque

É já uma espécie de clássico e este ano não é diferente. Aproveitando a Maratona de Nova Iorque, várias marcas resolveram colocar no mercado modelos especiais alusivos à prova norte-americana e, seguindo a linha dos últimos anos, a maior parte das propostas prometem deixar muitos corredores com dores de cabeça... tal é a oferta de qualidade à escolha.





Patrocinadora oficial da prova, a New Balance é aquela que coloca à disposição mais modelos especiais, lançando no mercado edições limitadas dos 1080v9, 860v10, FuelCell Echo e 1500v6. Sapatilhas direcionadas para todos os tipos de gostos e treinos (desde os mais rápidos aos mais lentos), nas quais se destacam vários elementos alusivos à prova nova iorquina, em especial as cores e também os pontos emblemáticos da cidade, como a Estátua da Liberdade ou as pontes.Para lá da New Balance, também outras marcas colocaram no mercado modelos especiais, como é o caso da Saucony (com o Kinvara 10), a Brooks (com o Ghost 12) ou a Altra (com o Escalante Racer ’19). Nas próximas semanas é provável que mais marcas apresentem as suas propostas, sendo que o problema será mesmo escolher... só um.