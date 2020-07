'Pacer' de Kipchoge no INEOS 1:59 Challenge suspenso por doping

O queniano Alex Korio Oloitiptip, um dos 'pacers' de Eliud Kipchoge no INEOS 1:59 Challenge, foi suspenso por dois anos devido a irregularidades no procedimento antidoping. De acordo com a Unidade de Integridade para o Atletismo (AIU), o atleta de 29 anos, que já foi terceiro na Meia Maratona de Lisboa (em 2015), falhou três testes no espaço de meio ano, entre janeiro e julho de 2019, algo que levou a AIU a aplicar-lhe esta sanção.





Korio teve oportunidade de contestar a sanção, mas acabou por aceitá-la.