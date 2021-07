Pandemia dita cancelamento da Meia Maratona de Praga

A RunCzech anunciou esta quinta-feira o cancelamento de todos os seus eventos agendados para os meses de agosto e setembro, devido à evolução da pandemia e também as incertezas quanto às novas variantes da Covid-19. Entre as provas afetadas está a Meia Maratona de Praga, uma das mais importantes da Europa e que faz parte das SuperHalfs. Para lá da 'meia', que estava marcada para 5 de setembro, foram ainda cancelados o Birell Prague Grand Prix, o Adidas Women's Race - ambos marcados para 4 de setembro - e ainda o Prague Relay, marcado para 25 de agosto.





Todos os corredores inscritos poderão transferir as suas inscrições para 2022 ou então seguir uma de duas opções: utilizar o valor pago em produtos na e-shop da RunCzech ou então doar o valor ao projeto 'Get up and run', que trabalha para melhorar as condições dos espaços desportivos nas escolas secundárias do país.Por outro lado, a RunCzech revela que a realização da Maratona de Praga, marcada para 10 de outubro, ainda está de 'pé', mas tudo dependerá da evolução da pandemia e das eventuais restrições. Uma decisão final será divulgada dentro de um mês. "Continuem a treinar. Nós continuaremos a pensar", declarou Carlo Capalbo, presidente da RunCzech, em jeito de desafio motivacional aos corredores.