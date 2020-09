Pandemia levou ao cancelamento de 15 eventos da RunPorto

Um ano completamente para esquecer. 2020 era uma das grandes apostas da RunPorto, na tentativa de se cimentar no panorama das organizadoras de provas nacionais, mas o impacto da pandemia de Covid-19 obrigou a empresa portuense a cancelar 15 dos habituais 20 eventos que realiza a cada ano.





Em comunicado emitido, a RunPorto fala numa "crise sem precedentes" sem fim à vista, já que não sabe quando poderá voltar a colocar na estrada provas, nomeadamente a São Silvestre Cidade do Porto, que anualmente reúne mais de 15 mil corredores no final de dezembro. Entre os eventos adiados para 2021 destacam-se a Maratona do Porto, Meia Maratona do Porto, Meia Maratona de Braga, ou a Corrida da Mulher, provas que normalmente juntam nas estradas um número acima da centena de atletas.Sem poder realizar provas de forma presencial, e de forma a "não perder o contacto com a comunidade", a Runporto lançou nas últimas semanas vários desafios online, sempre com componente solidária associada. Os próximos serão a Meia Maratona do Porto e a Maratona do Porto, eventos marcados para este mês e para novembro, respetivamente.Quanto ao futuro, a Runporto assume que o que aí vem ainda "é incerto", mas assegura continuar "a encarar o futuro com confiança, o que é um esforço que compete a todos e que a Runporto está também a fazer."