Patrocinadores e mensagens de apoio dão força à São Silvestre de Lisboa

Este ano, como se sabe, a São Silvestre de Lisboa apenas irá para a estrada num formato virtual e apenas porque os patrocinadores associados ao evento se mantiveram firmes no apoio ao evento. Isso e também as mensagens que a equipa da HMS Sports foi recebendo de forma diária e que serviu como motivação para não deixar cair esta prova que, para todos os efeitos, será sempre a joia da coroa da empresa desta organização de eventos.





"Temos sentido muito apoio dos patrocinadores. Todos fizeram força para que a São Silvestre não acabasse, desde o município de Lisboa, o IPDJ, o El Corte Inglés, o LIDL, a New Balance, todos quiseram continuar com a São Silvestre de Lisboa... Isso é muito importante realçar, porque com a Covid-19 podia haver a decisão de cortar o apoio. Significa que estão connosco, que continuam a apoiar. Se a Câmara e o IPDJ não o fizessem não teríamos tido possibilidade de fazer o evento", comentou ao responsável da HMS Sports.E quanto a esta edição virtual, Hugo Sousa não tem dúvidas: "A meta são 10 mil participantes. Não sei se lá vou chegar, mas gostava. Em dois dias conseguimos chegar logo às 2 mil e isso deixa-me entusiasmado. Vamos promover a nível nacional e sei que há muita gente do norte inscrita, algo que é possível por ser uma corrida virtual, o que alarga o nosso espectro de inscritos. Também teremos pessoas de fora de Portugal e acreditamos que o facto de enviarmos para todos os cantos do mundo possa permitir que a prova não se esgote na região de Lisboa. Já tivemos vários espanhóis, franceses, suíços... Estamos a planear promover a nível internacional", disse.