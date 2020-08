Pau Capell falha objetivo de fazer sub-20 horas no UTMB

O espanhol Pau Capell fixou esta sexta-feira um dos melhores registos da história do mítico Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), ainda que o seu objetivo principal (o de quebrar a barreira das 20 horas) tenha ficado bastante longe de ser alcançado. O atleta catalão, de 28 anos, ficou-se pelas 21:17:18 horas, um registo que ainda assim o coloca como um dos mais rápidos de sempre a completar os 171 quilómetros com 10 mil metros de desnível positivo.





Sem referências do traçado da prova e várias vezes em solitário (contava com o apoio de uma vasta equipa), o atleta espanhol arrancou pelas 18 horas locais em Chamonix e dali seguiu a bom ritmo nas horas seguintes. Tudo mudaria durante a noite, com uma queda gradual de ritmo, que o levou a ir perdendo alguma da margem que fora ganhando. Acabou por chegar à linha de meta bem longe do seu objetivo, mas também a quase uma hora do registo que fixara no ano passado (20h19).O Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), refira-se, deveria ter sido realizado precisamente neste fim de semana, mas em face da situação de pandemia de Covid-19 a organização foi forçada a seguir o exemplo de outras provas e avançar para o cancelamento da mesma.