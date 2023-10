Paul Tergat passou por Portugal e elogia: «Meia Maratona de Lisboa é uma das provas mais bonitas do mundo»

O queniano Paul Tergat fez uma visita relâmpago de algumas horas a Lisboa nesta quarta-feira, tendo almoçado com Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal. Vice-campeão olímpico por duas vezes (1996 e 2000), duas vezes prata nos Mundiais (1997 e 1999) e uma vez bronze (1995), sempre nos 10.000 metros, o antigo atleta destacou-se também na meia maratona, com dois títulos mundiais (1999 e 2000). Também em 2000, Tergat deu nas vistas ao correr a distância em 59:06 na capital portuguesa. Um recorde mundial que não foi homologado devido ao desnível entre a partida e a chegada (na altura a elite também partia da Ponte 25 de Abril), mas que mesmo assim continua bem vivo na memória de Paul Tergat, atualmente com 54 anos."Estou realmente agradecido e entusiasmado por estar de volta a Lisboa. É sempre um prazer rever amigos e recordar todas as vezes que aqui tive o prazer de correr. A Meia Maratona de Lisboa é uma das provas mais bonitas do mundo. Quem já correu sabe bem ao que me refiro, quem não correu, creio que deve experimentar fazê-la pelo menos uma vez. Recomendo", afirmou o queniano, sempre sorridente, acrescentando: "Esta cidade marcou a minha carreira em vários aspetos. Como atleta foi aqui que atingi vários sucessos, fez de mim quem eu sou, tornando-me conhecido. Nunca esquecerei a Meia Maratona de Lisboa."Igualmente satisfeito ficou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal. "É sempre um prazer enorme receber um amigo e um dos melhores atletas do mundo, ainda por cima com uma ligação tão especial ao nosso país, mas principalmente ao Maratona Clube de Portugal e à nossa prova. A presença dele e as memórias que tem das provas que aqui correu fazem parte da história do atletismo português e serviram para projetar a Maratona de Lisboa a nível global e isso é algo que nunca esqueço", referiu.O primeiro homem a correr a Maratona abaixo das 2:05.00 (obteve 2:04.55 em Berlim em 2003, marca que lhe permitiu manter o recorde mundial até 2007) deixou ainda elogios ao percurso prova portuguesa, reconhecido de forma unânime como um dos mais bonitos do planeta. E que, no entender de Paul Tergat, pode ser desfrutado até pelos atletas de elite, que correm a ritmos elevadíssimo. "Sim, um atleta de elite também pode desfrutar do percurso. Aqui é um trajeto histórico pois parte da ponte, é fantástico! É isto que dá identidade a estas corridas. São tradicionais, culturais e cénicas pelos locais onde passamos. Sei que houve mudanças no percurso, mas continuo a aconselhar atletas de vários países que venham a Lisboa participar nesta prova", frisou.