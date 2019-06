Paulo Paula e Joana Fonseca vencem Corrida de Santo António

Paulo Paula, do Run Tejo, e Joana Fonseca, do GFD Running, venceram este sábado a edição desde ano da Corrida de Santo António, tradicional prova de 10 quilómetros que juntou mais de 2500 corredores nas ruas da capital.





Recente vencedor da Meia Maratona do Douro Vinhateiro, o atleta brasileiro de 39 anos confirmou o seu bom momento, vencendo destacado com 42 segundos de vantagem para o segundo colocado, o português Samuel Barata, que se apresentava à partida como grande favorito, até porque tinha vencido em 2018. A completar o pódio ficou Avelino Eusébio, com 32:04 minutos.Nas senhoras, Joana Fonseca triunfou com 37:11 minutos, à frente de Vera Nunes (38:09) e Céu Nunes (38:18), isto num pódio feminino totalmente composto por atletas do GFD Running.