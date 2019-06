Paulo Paula e Mónica Silva vencem Corrida de São João

O brasileiro Paulo Paula (Run Tejo) e a portuguesa Mónica Silva (Prozis) venceram este domingo a 20.ª edição da tradicional Corrida de São João, uma prova de 15 quilómetros que reuniu na margem sul do Rio Douro mais de quatro mil corredores.





Na prova masculina, o atleta brasileiro venceu com 46:19 minutos, superiorizando-se a José Moreira (47:09) e a Rui Pedro Silva (47:35), ambos do Sporting. Quanto às senhoras, Mónica Silva repetiu a conquista do ano passado, ganhando com um tempo final de 53:31 minutos, à frente de Daniela Cunha (54:29) e de Marisa Barros (56:01).