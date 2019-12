Paulo Pinheiro e Carla Mendes venceram este domingo a 31.ª edição da São Silvestre dos Olivais, uma das mais antias provas de final do ano do país que reuniu mais de milhar e meio de corredores nas ruas daquela zona da capital.





Na prova masculina, o atleta do Linda-a-Pastora Sporting Clube triunfou com 31:18 minutos, superiorizando-se a Hugo Ganchas (31:21) e Filipe Fialho (31:32). Quanto às senhoras, a atleta do Sp. Braga ganhou com 38:00, à frente de Miriam Martins (38:45) e Soraia Delgado Tavares (39:23).