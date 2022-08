Pelotão feminino da Maratona de Berlim com duas atletas sub 2:20

Primeira World Marathon Major do segundo semestre, a Maratona de Berlim anunciou esta quinta-feira grande parte da composição do pelotão de elite, com o principal destaque desta atualização a ir para as mulheres, com a entrada de duas atletas com recordes pessoais abaixo das 2:20 horas. São elas a veterana norte-americana Keira d'Amato, que este ano, aos 37 anos, fez 2:19.12 em Houston, e ainda a queniana Nancy Jelagat Meto, de 36 anos, que tem como melhor marca, feita no ano passado, 2:19.31 horas.Além deste duo, há ainda mais seis mulheres com recordes pessoais abaixo das 2:21: as etíopes Guteni Shone Imana (2:20:11), Workenesh Edesa (2:20:24) e Sisay Gola (2:20:50), as quenianas Maurine Chepkemoi (2:20:18) e Vibian Chepkirui (2:20:59) e ainda a norte-americanaSara Hall (2:20:32).Quanto ao pelotão masculino, mantêm os principais nomes, com o recordista mundial (2:01.39) e bicampeão olímpico Eliud Kipchoge à cabeça. Guye Adola, com 2:03.46, é o nome que se segue na lista, que conta ainda com mais quatro atletas com marcas abaixo das 2:06: os eritreus Ghirmay Ghebreslassie (2:05:34) e Oqbe Kibrom (2:05:53) e ainda o etíope Dejene Debela (2:05:46) e o queniano Mark Korir (2:05:49).