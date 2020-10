Peres Jepchirchir volta a pulverizar recorde mundial e sagra-se campeã mundial da 'meia' feminina

A queniana Peres Jepchirchir sagrou-se este sábado campeã mundial da meia maratona, numa prova disputada na cidade polaca de Gdynia na qual conseguiu também fixar um novo recorde mundial feminino numa prova apenas com mulheres. Já detentora do melhor registo da história, conseguido há mês e meio em Praga (1:05:34), a queniana voou no circuito de Gdynia para um registo de 1:05:16, que foi quanto baste para deixar tudo e todos para trás. A vitória não foi fácil, longe disso, já que a prova foi pautada por um ritmo demolidor e também por várias quedas nas favoritas, mas Jepchirchir acabou por sair ilesa de todos os percalços, batendo sob a linha de meta a alemã Melat Yisak Kejeta (1:05:18) e a etíope Yalemzerf Yehualaw (1:05:19).





Quanto às portuguesas, Sara Moreira foi a melhor, no 39.º posto com 1:11:39, ao passo que Jessica Augusto foi 82.ª colocada, com 1:15:29.