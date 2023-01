Plano de treinos, Battle of Teams e muito mais: Maratona de Praga volta com tudo em 2023

Prova com posição cimentada no calendário europeu de maratonas, a Maratona de Praga volta este ano à estrada (a 7 de maio) e promete muitas novidades.A primeira delas passará pelo facto de tudo voltar a ser feito sem qualquer restrição, isto depois de em 2022 ter sido ainda marcada pela situação da Covid-19. Para lá disso, a RunCzech preparou uma série de novidades, desde logo pela disponibilização de um plano de treino elaborado por Eva Vrabcová Nývltová, uma antiga esquiadora que desde 2015 abraçou o atletismo e já foi medalhada de bronze nos Europeus da maratona (em 2018).Todas as semanas, Eva Nývltová enviará aos inscritos na prova um plano, no qual estão disponíveis treinos consoante os ritmos alvo dos corredores. Além do plano de treinos online, a organização da Maratona de Praga realizará também um treino presencial semanal na cidade checa.Para lá desta novidade, Praga voltará a ser palco da 'Battle Of Teams' , um conceito inovador no qual os resultados dos corredores populares é combinado com o dos atletas de elite para definir o vencedor final.As inscrições seguem abertas e podem ser feitas no site oficial da prova