A Adidas tem aproveitado o sucesso do seu Ultra Boost para ir lançando modelos no mercado com visuais especiais, mas nem sempre a aposta corre da melhor forma. Foi o caso das mais recentes sapatilhas dedicadas à cidade Barcelona.





O problema foi a escolha das cores, já que a marca alemã decidiu dar uns toques de vermelho e amarelo, as cores da bandeira espanhola. Um pormenor que para o comum dos mortais pouco interesse terá, até porque o modelo no geral foi bastante bem conseguido, mas que para os catalães caiu bastante mal, já que o seu sentimento independentista provocou uma enorme onda de críticas nas redes sociais.Polémicas à parte, este novo modelo será colocado à venda em lojas selecionadas da marca, a troco de 180 euros.