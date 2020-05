Polícia queniana abre investigação depois de seringas serem encontradas junto a pista

Não é novidade que o fantasma do doping há muito que paira no atletismo do Quénia e a situação, ao que parece, tem-se até agravado nos últimos tempos, especialmente no meio da pandemia do coronavírus, em que os controlos não são feitos de uma forma tão regular como antes. Ora, a mais recente polémica no país surgiu no início da semana, quando uma página dedicada ao combate ao doping partilhou uma foto de uma seringa e outros objetos para transfusão sanguínea, que supostamente terá sido captada no Estádio Kamariny, em Iten.





We have noted with concern the images of syringes purported to have been taken in Iten and which have gone viral on social media Worldwide. @ADAKKENYA @aiu_athletics @moscakenya pic.twitter.com/v13qQrV2MY — #TrainInIsolation, StayHome, WashHands, StaySafe (@athletics_kenya) April 28, 2020

"Temos provas quanto à data e local destas fotos. Não são mentiras aquilo que estamos a dizer. Não temos qualquer interesse em espalhar falsas informações. Perseguimos a verdade a toda a hora quando o tema é o doping, corrupção ou assédio sexual. É essa a nossa missão desde 2013. E garanto-vos que estas seringas não foram utilizadas para substâncias narcóticas, pois se o tivessem sido estariam acastanhadas por dentro e não brilhantes", pode ler-se na publicação da página Anti-Doping World, na qual é ainda referido que o estádio em causa é utilizado de forma regular por atletas, pese embora ser um cenário de obras há quatro a cinco anos.A imagem chegou ao conhecimento da Federação Queniana de Atletismo, que reagiu através da rede social Twitter numa nota na qual deixou no ar dúvidas quanto à autenticidade das alegações. "As imagens partilhadas por um jornalista norueguês têm como propósito de denegrir a imagem do Quénia e anular os avanços que tivemos na luta contra o doping", poder ler-se no comunicado emitido nesta semana, no qual a Athletics Kenya condena este tipo de informações, que no seu entender têm como objetivo "criar confusão e pânico nos círculos de atletas"."Não acreditamos que o doping no Quénia tenha chegado a tal nível, que os atletas já o façam em campo aberto. Nos últimos anos vimos vários tipos de informações serem adiantadas, que depois acabaram por ser apenas rumores", apontou ainda AK, que desafia depois o jornalista em causa a identificar o local onde tudo aconteceu e as pessoas envolvidas", acrescenta a mesma nota.No meio disto tudo, a polícia de Iten já anunciou a abertura de uma investigação, procurando apurar a veracidade das alegações levantadas pela referida página e jornalista. A confirmar-se, este será mais um episódio a juntar aos vários registados nos últimos tempos, com vários atletas quenianos a serem suspensos por doping.