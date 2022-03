Porto recebe Corrida pela Paz a 10 de abril

Tal como Lisboa, também o Porto vai contar com a sua versão da Corrida pela Paz a 10 de abril. Organizada de forma conjunta pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, a Runporto, a Câmara Municipal de Matosinhos e a Matosinhos Sport, a corrida solidária decorre em Leça da Palmeira e terá como propósito celebrar o Dia Mundial da Atividade Física, o Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz. No programa constam uma caminhada e uma corrida, ambas com 5 quilómetros.As inscrições são gratuitas (podem ser feitas no site da RunPorto), sendo apenas pedido aos participantes da corrida que vistam uma t-shirt branca no dia do evento (como forma de simbolizar a Paz). O dorsal, refira-se, pode ser levantado junto ao local de partida e chegada do evento, Av. da Liberdade, no dia do evento entre as 9h e as 10h.