Portugal conquista histórico sexto lugar nos Europeus de Skyrunning

Portugal alcançou este sábado, em Itália, um histórico sexto lugar nos Europeus de Skyrunning, somando os resultados obtidos na Ultra Sky Marathon, o Quilómetro Vertical e na International Veia Skyrace, a derradeira prova do programa, onde Romeu Gouveia e Marisa Vieira arrecadaram os melhores resultados portugueses.Romeu Gouveia foi 32.º classificado, completando os 31 quilómetros em 3 horas, 21 minutos e 29 segundos, enquanto Marisa Vieira foi a 16.ª classificada feminina, tendo cumprido a distância em 4 horas, 7 minutos e 59 segundos.Ainda assim, e apesar do excelente resultado da Seleção, Romeu Gouveia mostrou-se desapontado com o desempenho pessoal: "Não estou satisfeito. Fui no grupo da frente até ao quilómetro 10 e aí rebentei que nem uma castanha. Esta prova foi realizada em condições naturais que, infelizmente, não temos em Portugal. Iniciei a corrida muito rápido mas cheguei à descida, super técnica, e não conseguir acompanhar. O resultado foi bom, globalmente, mas sabemos que podíamos ter feito ainda melhor."Contrastando com a exigência de Romeu Gouveia, Marisa Vieira manifestou grande contentamento com o resultado obtido, sobretudo tendo em conta a sua reduzida experiência na modalidade: "Estou muito contente, dificilmente esperava um resultado destes tendo em conta que esta é apenas a minha segunda prova de Skyrunning, pois sou, essencialmente, uma atleta de trail. Ganhei o título nacional na minha primeira corrida de ‘Sky’ e agora vim aos Europeus. Não podia estar mais feliz com a minha prestação e com o resultado para Portugal.João Paulo Queiroz, responsável federativo pela Seleção Nacional de Skyrunning, fez um balanço muito positivo da participação portuguesa: "O sexto lugar é excelente para Portugal pois significa que ficámos melhor classificados que países que têm mais condições naturais e tradição nesta modalidade. Ainda estamos a dar os primeiros passos no Skyrunning em Portugal e temos algumas limitações ligadas à nossa própria geografia e relevo quando comparados com Itália, Suíça ou Áustria, por exemplo, mas este resultado mostra que o trabalho que tem sido desenvolvido é de qualidade."32.º Romeu Gouveia 3h21.2940.º Paulo Mesquita 3h27.3349.º Américo Caldeira 3h27.2874.º Rui Rodrigues 4h22.3416.ª Marisa Vieira 4h07.5924.ª Carla Freitas 4h44.3732.ª Sabina Marques 5h04.0333.ª Cátia Fiqueli 5h14.4237.ª Ariana Tavares 5h35.07