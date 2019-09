Portugal terminou este domingo a sua participação no Europeu de Masters de atletismo com um total de 35 medalhas (14 ouros, 12 pratas e 9 bronzes), um registo que valeu a 12.ª posição no medalheiro global - a Alemanha venceu este particular com 282 medalhas, à frente da Itália (271) e Grã-Bretanha (218).