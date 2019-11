Portugal reforça presença nas Golden Trail National Series

Depois de uma primeira edição na qual contou com a presença de somente uma prova portuguesa, as Golden Trail National Series voltam em 2020 e agora com mais uma prova do nosso país. Assim, segundo dados revelados pela organização do evento, para lá do Louzan Trail, a edição de 2020 contará também com o Azores Trail Run - Volcanoes Trail, prova que servirá inclusivamente como grande final do campeonato.Para lá das duas provas lusas, entram também nas Golden Trail National Series outras cinco provas espanholas, num elenco no qual apenas a Kanpezu-Ioar Mendi Maratoi Erdia é novidade, mantendo-se do ano passado a Maratón del Meridiano (42km), o Trail Cap de Creus (23km) e a Sky Pirineu (36km).De notar que o circuito arranca a 1 de fevereiro, com a Maratón del Meridiano (42 km e 2.600 m D+), seguindo-se depois a visita à Serra da Lousã, a 8 de março, para a disputa de uma prova com 30 km e 2.000 m D+. De Portugal o circuito volta ao país vizinho antes da disputa da final, com passagens pelo Trail Cap de Creus (23 km e 1.200 m D+), a 19 de abril, o Kanpezu-Ioar Mendi Maratoi Erdia (26,5 km e 1.930 m D+) a 5 de maio, e pela Sky Pirineu (36km, 2800 m D+), a 3 de outubro.O fecho de festa será dado no Faial, nos Açores, com a disputa do Azores Trail Run - Volcanoes Trail (38 km e 2000 m D+) a 1 de novembro. Para se apurarem para a final, os atletas envolvidos no circuito terão de somar os pontos necessários ao longo de todas as etapas (dos 100 pontos do primeiro aos 2 do 30.º), com os grandes vencedores a terem acesso direto a três corridas das Golden Trail World Series de 2021.Em 2019, refira-se, os títulos foram para o espanhol Eduard Hernández e pela compatriota Gisela Carrión.