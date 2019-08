Portugueses ajudam Maratona de Sevilha a avançar para um recorde

A mais de sete meses do grande dia, a Maratona de Sevilha de 2020 avança em ritmo recorde no que a inscrições diz respeito, tendo até ao momento mais de 4200 atletas inscritos, segundo adiantou esta segunda-feira a organização da prova andaluza.Um número que representa um aumento de 14% no que ao período homólogo diz respeito e para o qual os portugueses têm contribuído. É que, também de acordo com os dados revelados, os atletas nacionais são os estrangeiros com maior presença até ao momento na lista de inscritos, com mais de 300 atletas já confirmados para a correr a mítica distância a 23 de fevereiro do próximo ano - na edição deste ano estiveram presentes 700.De notar que a Maratona de Sevilha do próximo ano servirá também como prova de qualificação espanhola para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, pelo que se prevê uma forte presença de atletas de topo espanhóis, mas também portugueses, que podem ver no rápido traçado andaluz um bom palco para tentar o tão almejado mínimo olímpico.De resto, de referir que as indicações deixadas pela organização apontam para que se repita o percurso do ano passado, com início e chegada no Paseo de las Delicias - ao contrário da tradicional chegada ao Estádio La Cartuja.