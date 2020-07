Portugueses com 'fome' de corrida

Um inquérito realizado pelo Maratona Clube de Portugal junto de 1.652 pessoas, com o "propósito de aferir a apetência dos portugueses para voltar a participar em provas de running e para perceber quais as medidas que os fariam sentir-se mais seguros e confiantes", revela que 60 por cento dos inquiridos pretendem participar no mesmo número ou mais de provas após a pandemia. Já 55 por cento gostaria de fazê-lo ainda em 2020.





Por outro lado, segundo este mesmo inquérito, 45% dos participantes mostram-se dispostos a participar em provas sem limite de participantes, sendo que 76% dos inquiridos afirmam estar dispostos a participar em provas de estrada antes da existência de uma vacina para a Covid-19."Este estudo é uma das iniciativas que o clube lançou durante este período de pandemia, a par das provas virtuais que promovemos nos últimos meses, por exemplo. A nossa preocupação número 1 é a segurança das provas e dos participantes pelo que qualquer medida tomada da nossa parte para o regresso à organização de provas será sempre em consonância com as indicações das entidades competentes. O objetivo deste estudo serve acima de tudo para avaliar o sentimento dos corredores e perceber quais as suas preocupações, em relação à segurança nas provas de Estrada, perante a situação de saúde em que vivemos. Os resultados, e em particular a predisposição dos atletas em manter ou aumentar o número de provas, em que querem vir a participar após a pandemia, deixam-nos mais otimistas em relação à vontade dos portugueses em se manterem activos e com um estilo de vida saudável", explicou Carlos Moia, presidente do Maratona Clube de Portugal.