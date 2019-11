Portugueses contribuem para a invasão estrangeira na Maratona de Valência

Prova que tem ganho cada vez mais protagonismo no panorama das corridas internacionais, a Maratona de Valência sai este domingo para a estrada numa edição de 2019 na qual o grande destaque passa pelo incrível aumento da percentagem de corredores estrangeiros inscritos. Num total de 25 mil atletas presentes (o número de vagas esgotou bem antes da realização da prova), cerca de 10 mil são provenientes de países estrangeiros, com Portugal a surgir bem colocado neste ranking específico.Ao todo, segundo os dados revelados pela organização esta terça-feira, o nosso país é o sexto maior 'contribuidor' de atletas estrangeiros para a prova, com 389 corredores, apenas atrás de Itália (2332), França (2181), Reino Unido (1196), Bélgica (799) e Holanda (725). Tudo isto num pelotão que contará com um impressionante número de 101 nacionalidades representadas.Para lá de anunciar os dados finais dos inscritos, a cerimónia esta terça-feira realizada serviu também para revelar que a edição do próximo ano, a 40.ª, se irá realizar a 6 de dezembro, uma vez mais no primeiro domingo do derradeiro mês do ano.