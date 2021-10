Portugueses em bom número para a Maratona de Sevilha

A Maratona de Sevilha continua a ser um destino predileto para os corredores portugueses. Depois de nas últimas edições ter sempre contado com um número de inscritos superior aos 700, para a edição do próximo ano já se inscreveram mais de 350 atletas lusos, isto quando já estão preenchidas quase 8000 das 10000 vagas de inscrição abertas.





De momento quase 5% dos inscritos são portugueses, um registo algo abaixo do que se viu em 2020 (5,45%) e 2019 (5,68%), mas que mesmo assim confirma a prova andaluza como uma das preferidas dos portugueses. Para se ter noção, o nosso país foi responsável por cerca de 20% dos atletas estrangeiros presentes nas três edições da Maratona de Sevilha.As inscrições seguem abertas no site da prova , mas com pouco mais de duas mil vagas, avançam rapidamente para uma casa cheia ainda antes do final do ano.