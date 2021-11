Portugueses em bom número para o regresso da Maratona de Sevilha

A pouco mais de três meses da sua realização, a Maratona de Sevilha já esgotou inscrições para a sua edição de 2022 e, tal como nos anos anteriores, a presença portuguesa será bem notada.Ao todo, segundo os dados da organização, 521 portugueses estão entre os 10 mil inscritos na prova andaluza, um número que vai em linha com o que se viu em 2019 e 2020, anos nos quais cerca de 5% dos inscritos eram oriundos de Portugal. O nosso país é mesmo a origem estrangeira mais representada nesta maratona, à frente da Grã-Bretanha (433) e França (398). O país mais representado é, com naturalidade, a Espanha, com 7500 corredores.A Maratona de Sevilha, refira-se, corre-se a 20 de fevereiro, com a promessa de tempos rápidos, já que é uma das maratonas com percurso mais plano da Europa. Conta apenas com 33 curvas, um apoio popular intenso e passa por vários pontos turísticos da cidade.